Турчинов обсудил с Мингарелли сотрудничество в противодействии киберугрозам

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов обсудил с главой представительства Европейского Союза в Украине Хьюгом Мингарелли последнюю кибератаку на информационные ресурсы Украины и вопросы сотрудничества Украины и ЕС в противодействии киберугрозам, сообщается на официальном сайте СНБО в среду.

"Сотрудничество в этом вопросе для нас чрезвычайно актуально, так как кибернетическая война является одной из опасных составляющих гибридной агрессии РФ против нашего государства", - сказал А.Турчинов, добавив, что последняя атака была мощной, направленной против информационных ресурсов государственных структур, банковского сектора, субъектов критической инфраструктуры и субъектов экономического поля Украины.

В свою очередь, Х.Мингарелии подтвердил готовность к сотрудничеству в сфере кибербезопасности. "Мы поддерживаем реформы, проводимые в Украине, и готовы к активному сотрудничеству в противодействии киберугрозам, представляющие общую опасность для наших стран", - сказал он.

В ходе встречи А.Турчинов и Х.Мингарелли обсудили также вопросы реформирования сектора безопасности и обороны Украины.

Во вторник, 27 июня, компьютерные сети Кабмина, десятков государственных и частных крупных банков и компаний стали жертвами массированной вирусной атаки, которая в некоторых случаях привела к остановке их операций. Эксперты предварительно называют ее крупнейшей подобной кибератакой в Украине.