Политика

14:33 05.07.2017

Турчинов и Мингарелли обсудили подготовленные аппаратом СНБО законопроекты о деоккупации территории Донбасса

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов обговорив з главою представництва Європейського Союзу в Україні Х'югом Мінгареллі останню кібератаку на інформаційні ресурси України і питання співпраці України та ЄС у протидії кіберзагрозам, повідомляється на офіційному сайті РНБО в середу.

"Співпраця в цьому питанні для нас надзвичайно актуальна, оскільки кібернетична війна є однією з небезпечних складових гібридної агресії РФ проти нашої держави", - сказав О.Турчинов, додавши, що остання атака була потужною і спрямованою проти інформаційних ресурсів державних структур, банківського сектора, суб'єктів критичної інфраструктури і суб'єктів економічного поля України.

У свою чергу, Х.Мінгареліі підтвердив готовність до співпраці в сфері кібербезпеки. "Ми підтримуємо реформи, що проводяться в Україні, і готові до активної співпраці із протидії кіберзагрозам, що становлять загальну небезпеку для наших країн", - сказав він.

Під час зустрічі О.Турчинов і Х.Мінгареллі обговорили також питання реформування сектора безпеки і оборони України.

Як повідомлялося, у вівторок, 27 червня, комп'ютерні мережі Кабміну, десятків державних і приватних великих банків і компаній стали жертвами масованої вірусної атаки, яка в деяких випадках призвела до зупинки їхніх операцій. Експерти попередньо називають її найбільшою такою кібератакою в Україні.

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