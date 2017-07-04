Нардеп Довгий заявляет, что генпрокурор Луценко сам нарушил регламент, обвинив его в нарушении регламента
Генеральный прокурор Юрий Луценко нарушил регламент Верховной Рады, представляя доказательства нарушения народным депутатом группы "Воля народа" Олесем Довгим регламента Киевского городского совета, заявляет О.Довгий.
"Сторона обвинения не представила никаких доказательств, в представлении генпрокурора отсутствует логика… Как результат – регламентный комитет единогласно признал представление необоснованным", - написал О.Довгий на своей странице в соцсети Facebook по итогам заседания регламентного комитета Верховной Рады.
"Более того, на заседании было отмечено, что генеральный прокурор совершил грубые регламентные нарушения, среди которых – представление документов и доказательств во время презентации на заседании комитета, а не заранее, как это установлено регламентом Верховной Рады, в то время, когда его главная претензия ко мне – нарушение регламента КГС. Логическим результатом работы регламентного комитета является единогласное признание, что выдвинутые обвинения являются необоснованными", - добавил он.
Парламентарий добавил, что ожидает со стороны Генпрокуратуры дальнейшей фальсификации материалов дела. "Не сомневаюсь, что Генеральная прокуратура приложит усилия, чтобы сфабриковать дело и передать его в суд. Я к такому сценарию готов, для меня – это возможность поставить точку в чужом пиаре", - отметил депутат, добавив, что не намерен покидать Украину.
О.Довгий добавил, что будет просить своих коллег в сессионном зале поддержать представление Генпрокуратуры о снятии с него депутатской неприкосновенности. "Я не держусь за депутатский иммунитет. У меня его никогда не было, и я неоднократно подчеркивал, что неприкосновенность депутата Верховной Рады должна быть ограничена исключительно защитой за принятые политические решения или политические заявления… Все перед законом должны быть равны", - подчеркнул парламентарий.
Как сообщалось, ранее во вторник регламентный комитет Верховной Рады признал наличие недостатков в представлении Ю.Луценко о предоставлении парламентом разрешения на привлечение к уголовной ответственности О.Довгого и направил его спикеру парламента Андрею Парубию. О.Довгий призвал членов регламентного комитета снять с него неприкосновенность и заявил, что намерен доказать в судебном порядке свою невиновность.