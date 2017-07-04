РФ размещает ударные силы только на тех территориях, которые намерена включить в свой состав

Размещение российской стороной своих ударных сил на определенных оккупированных территориях свидетельствует о намерениях включения этих территорий в состав РФ, заявляет председатель постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее НАТО, народный депутат фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Фриз в своем докладе "Милитаризация оккупированных территорий: фактор дестабилизации евроатлантического региона и механизм геополитического влияния".

"По нашим оценкам, Россия размещает ударные силы только на тех территориях, по планам военно-политического руководства РФ должны войти или уже вошли в состав России. Если есть признаки размещения ОТРК, противокорабельных РК, ударной авиации на территории Крыма и Южной Осетии, то дислокации таких средств в ПМР, Абхазии и тем более на Донбассе не происходит. Очевидно, что вопрос контролируемости территории, лояльности местного населения, будущих планов Кремля на эти территории и безопасности являются определяющими для размещения на них такого типа вооружения", - отметила И.Фриз.

Как сообщает пресс-служба партии БПП, парламентарий представила свой доклад в рамках международной конференции Украина-Солидарность-НАТО во вторник. Особенностью доклада является то, что в нем представлен комплексный сравнительный подход к оккупации Россией территорий Молдовы, Грузии и Украины.

По ее словам, оккупация и милитаризация оккупированных территорий осуществляется несколькими способами, предусматривающими создание различных моделей управления и развития на этих территориях.

"При этом везде создается новый тип стратифицированного общества, где смертная казнь "силовиков" является одной из самых высоких. Создание нового типа стратифицированного общества закладывает основы для долгосрочных изменений во всех социальных группах. Это отдаляет оккупированные территории от остальных государства, против которого была совершена агрессия, ведь в ней исповедуются демократические ценности и другой тип общественных отношений. В свою очередь, это закладывает основы для значительных осложнений в случае вероятной будущей деоккупации этих территорий, осознается военно-политическим руководством РФ", - заявила И.Фриз.

Также парламентарий отметила, что Кремль не заинтересован в постоянном экономическом и социальном развитии территорий, не имеющих перспектив аннексии со стороны РФ.

"России нужна обедневшая территория с бизнесом и милитаризованной властью, сросшихся между собой. Такая оккупирована территория, даже с наличием квазиоргана представительской власти, будет полностью зависима от России. Соответственно, ее человеческий ресурс, территорию и статус можно использовать более эффективно неограниченный срок", - рассказала она в своем докладе.

"Центру принятия решения в Кремле не нужны сильные местные элиты, но, по большому счету, нет разницы в фамилии лидера - главное, чтобы этот человек был полностью зависим от РФ, подконтрольная и поняла ей и не была столь сильной, чтобы стать самостоятельной и влиятельной на уровне региона", - добавила И.Фриз.