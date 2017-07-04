В партии "Наш край" призывают Луценко расследовать деятельность Северодонецкого горсовета

Народный депутат, член партии "Наш край" Сергей Шахов призывает Генеральную прокуратуру Украины провести расследование деятельности депутатов Северодонецкого городского совета.

"Беззакония, творящиеся сегодня в Северодонецке, должны быть расследованы не менее тщательно и наказаны не менее строго, чем деяния 10-летней давности в Киеве. Северодонецк сегодня практически не отличается от Киева, поскольку он тоже областной центр. Там 150 тыс. населения, в Киеве – 2,5 млн. И здесь вы говорите о расхищении 81 млн грн бюджетных средств, там можно говорить о 54 млн грн", – отметил С.Шахов в ходе заседания комитета Верховной Рады по вопросам регламента, на котором рассматривалось лишение неприкосновенности депутата Олеся Довгого, сообщает во вторник пресс-служба "Нашего края".

По словам С.Шахова, депутаты от оппозиции уже более полутора лет обращаются в судебные инстанции, вплоть до Генеральной прокуратуры, стремясь привлечь внимание к происходящему в Северодонецком горсовете.

"Уже год и 9 месяцев город Северодонецк практически парализован. Секретарь городского совета, захвативший власть вместе с 24 депутатами, трижды лишал мэра, законно избранного руководителя города, его полномочий. Есть 6 решений суда в пользу громады и города. Я обращался в Генеральную прокуратуру, и теперь, пользуясь случаем, обращаюсь к вам с официальным заявлением о том, чтобы в Северодонецке была проведена проверка", – заявил нардеп.

С.Шахов также вручил обращение с просьбой провести проверку законности происходящего в Северодонецком горсовете генеральному прокурору Украины Юрию Луценко, присутствующему на заседании комитета.