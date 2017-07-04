И.Геращенко заявляет о необходимости демилитаризации Крыма и Донбасса и допуска туда наблюдателей

Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко заявляет о необходимости допуска официальных наблюдательных и мониторинговых миссий на оккупированные территории Крыма и Донбасса, сообщает пресс-служба партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность".

"Задача украинской власти и гражданского общества на всех международных площадках поднимать вопрос о необходимости давления на РФ с целью допуска официальных наблюдательных и мониторинговых миссий на оккупированные Крым и Донбасс", - сказала И.Геращенко на международной конференции "Милитаризация оккупированных территорий: фактор дестабилизации евроатлантического региона и механизм геополитического влияния" во вторник.

Она отметила закрытость оккупированных территорий. "Точно ни одна страна, ни один человек не знает, что происходит на этих территориях. В частности, что там происходит в контексте нарушения прав человека, количество военной техники, количество наемников и т.д. как в Крыму, так и на Донбассе", - подчеркнула первый вице-спикер.

По словам И.Геращенко, с представителями ОБСЕ постоянно ведутся "непростые дискуссии" на тему, почему международная наблюдательная миссия не может создать постоянно действующие центры вблизи неконтролируемых участков украино-российской границы, что аргументируется именно тем, что через эту границу перевозится российская военная техника.