В Раде сомневаются в правомерности использования записей разговоров нардепов

В комитете Верховной Рады Украины по вопросам регламента выражают сомнения в правомерности прослушивания разговоров народных депутатов без соответствующего разрешения парламента при осуществлении негласных следственно-розыскных действий в отношении третьих лиц, но в Генеральной прокуратуре Украины заверяют, что это законно.

"Такого толкования, которое было вчера во время заседания комитета (по вопросам регламента в ходе рассмотрения представления на дачу согласия на снятие неприкосновенности с депутата Евгения Дейдея – ИФ.) по поводу того, что в отношении народного депутата Украины могут применяться негласные следственно-розыскные действия, мы еще не встречали", - сказал глава регламентного комитета Павел Пинзеник на заседании комитета во вторник.

Он отметил, что на комитете в понедельник, 3 июля, генеральный прокурор отметил, что суды поддерживают использование данных негласных следственно-розыскных действий, в которых может фигурировать народный депутат без предоставления согласия на привлечении его к уголовной ответственности парламентом.

"Скажите мне, пожалуйста, прокурор, на какой прецедент вы ссылаетесь? Какой народный депутат был признан виновным судом на основе доказательной базы, собранной в ходе проведения негласных следственно-розыскных действий в отношении этого народного депутата до предоставления согласия на привлечение его к уголовной ответственности?", - заявил П.Пинзеник.

При этом он подчеркнул, что в представлении Генпрокуратуры на снятие неприкосновенности с одного из народных депутатов есть ссылка в качестве доказательной базы на данные, которые собраны в помещении комитетов Верховной Рады.

Руководитель регламентного комитета подчеркнул, что эти помещения используют народные депутаты для своей работы, и проведение негласных следственно-розыскных действий в отношении них требует согласия парламента на привлечение их к уголовной ответственности.

В свою очередь, генеральный прокурор Юрий Луценко заявил: "Судебная практика считает приемлемым учитывать полученные доказательства, если было легальное, судом санкционированное решение о прослушивании гражданина Х, в ходе…. которого включается голос любого лица, в том числе народного депутата".

При этом Ю.Луценко подчеркнул, что категорически запрещено осуществлять прослушивание именно народного депутата или проводить это в помещениях, в которых они пребывают без соответствующего разрешения парламента.

Как сообщалось, 3 июля на заседании регламентного комитета Рады при рассмотрении представления генпрокурора на снятие неприкосновенности с народного депутата Е.Дейдея присутствующим продемонстрировали аудиозаписи разговоров, в которых фигурировал, в том числе, и голос, похожий на голос народного депутата Е.Дейдея. Генпрокурор Ю.Луценко отметил, что разговор нардепа был записан в ходе санкционированной судом прослушивания третьих лиц.