Порошенко встретится с госсекретарем США Тиллерсоном 9 июля в Киеве

Президент Украины Петр Порошенко 9 июля текущего года проведет встречу с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, сообщает пресс-служба главы Украинского государства.

"Во исполнение договоренностей президентов Украины и США 9 июля в Украине с визитом будет находиться госсекретарь США Рекс Тиллерсон. В Киеве руководителя внешнеполитического ведомства США примет президент Петр Порошенко для обсуждения вопросов укрепления стратегического партнерства между Украиной и США и продолжения координации усилий по противодействию российской агрессии против Украины", - говорится в обнародованном во вторник днем сообщении.

Согласно информации, стороны также рассмотрят вопрос реализации договоренностей, достигнутых во время визита главы украинского государства в США 20-21 июня текущего года.

Как сообщалось, во время визита президента Украины в США были достигнуты договоренности о подготовке к подписанию ряда соглашений между странами. В частности, речь идет о соглашениях в оборонной, военно-технической сферах, а также в сфере энергетики.