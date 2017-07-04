Политика

15:47 04.07.2017

Порошенко встретится с госсекретарем США Тиллерсоном 9 июля в Киеве

Президент Украины Петр Порошенко 9 июля текущего года проведет встречу с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, сообщает пресс-служба главы Украинского государства.

"Во исполнение договоренностей президентов Украины и США 9 июля в Украине с визитом будет находиться госсекретарь США Рекс Тиллерсон. В Киеве руководителя внешнеполитического ведомства США примет президент Петр Порошенко для обсуждения вопросов укрепления стратегического партнерства между Украиной и США и продолжения координации усилий по противодействию российской агрессии против Украины", - говорится в обнародованном во вторник днем сообщении.

Согласно информации, стороны также рассмотрят вопрос реализации договоренностей, достигнутых во время визита главы украинского государства в США 20-21 июня текущего года.

Как сообщалось, во время визита президента Украины в США были достигнуты договоренности о подготовке к подписанию ряда соглашений между странами. В частности, речь идет о соглашениях в оборонной, военно-технической сферах, а также в сфере энергетики.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

В Украине все еще есть группа олигархов, пытающихся противостоять реформам - Мингарелли

В ЕС настаивают на необходимости скорейшего реформирования СБУ

Гройсман во время визита в Лондон 5-7 июля встретится с Терезой Мэй

Нардеп Довгий призвал регламентный комитет Рады снять с него неприкосновенность

Порошенко и Гройсман поздравили США с Днем независимости

ПОСЛЕДНЕЕ

Украине нужно законодательство о формировании оборонного бюджета по американскому образцу– нардеп Е.Соболев

Представление на Довгого содержит существенные недостатки, будет направлено спикеру Рады – решение регламентного комитета

Дальнейшее решение по представлению на снятие неприкосновенности с Дейдея находится к компетенции спикера Рады

Довгий показал, что готов доказывать свою невиновность в суде - нардеп от БПП

"Наш край" требует не ставить на голосование пенсионную реформу без общественного обсуждения

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
креатин цена
РЕКЛАМА