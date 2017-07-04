В ЕС настаивают на необходимости скорейшего реформирования СБУ

Глава Представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли считает, что Службу безопасности Украины необходимо реформировать, чтобы её перестали использовать в политических целях.

"Реформа органов безопасности, в частности, СБУ - эта реформа крайне важна и её необходимо провести как можно быстрее, для того чтобы СБУ сосредоточилась на работе с терроризмом и контрразведке и перестала использоваться в политических целях", - сказал он во время конференции во вторник в Киеве.

Х.Мингарелли также подчеркнул необходимость реформирования судебной системы Украины, в частности создания антикоррупционного суда, " однако прогресса в этом вопросе пока нет".

Кроме того, посол отметил необходимость реформы здравоохранения и образования.