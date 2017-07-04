Политика

15:11 04.07.2017

Гройсман во время визита в Лондон 5-7 июля встретится с Терезой Мэй

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман 5-7 июля совершит визит в Лондон (Великобритания), где проведет встречу с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и примет участие в конференции по вопросам реформ в Украине.

Как сообщается во вторник на сайте Кабинета министров Украины, также В.Гройсман примет участие в заседании совета директоров Европейского банка реконструкции и развития и встретится с президентом ЕБРР Сумой Чакрабарти.

В четверг, 6 июля, украинский премьер примет участие в пленарном заседании конференции по вопросам реформ в Украине.

Также запланирована совместная пресс-конференция с министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном, встреча с министром иностранных дел Канады Христей Фриланд, председателем и членами парламентской группы по связям с Верховной Радой Украины, с лидерами британского бизнеса.

В пятницу, 7 июля, глава правительства Украины примет участие в инвестиционной конференции Dragon Capital и встретится с лидерами украинской общины и духовенства.

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