Украине нужно законодательство о формировании оборонного бюджета по американскому образцу– нардеп Е.Соболев

Руководитель комитета по предотвращению и противодействию коррупции Верховной Рады Украины Егор Соболев высказывается за принятие нового прозрачного законодательства о формировании оборонного бюджета Украины для исключения при закупках Минобороны возможной коррупционной составляющей.

"Нам просто надо новое законодательство об оборонном бюджете. Сейчас оборонный бюджет формируется и используется, как в Советском Союзе - все засекречено, ни о чем узнать невозможно, что является прекрасным поводом для коррупции", - сказал Е.Соболев после комитетских слушаний о возможных коррупционных рисках при обеспечении нужд Вооружённых сил Украины современными средствами связи во вторник в Киеве.

По мнению председателя комитета, формировать оборонный бюджет Украины необходимо по образцу США, где всю информацию о средствах и закупках можно получить с сайта профильного ведомства. По словам, Е.Соболева, только за счёт прозрачности и открытости можно уничтожить коррупцию в указанной сфере.

Он рассказал, что во время слушаний, которые прошли в закрытом режиме, достигнута договорённость с представителями ВСУ, что по окончании испытаний средств связи в боевых условиях будет сделан экспертный анализ.

"Мы договорились, что сейчас радиостанции двух производителей, - и израильского, и турецкого, - должны попасть в войска, где в боевых условиях будут использоваться солдатами. По результатам испытаний будет сделан анализ, экспертиза", - сказал Е.Соболев.

В тоже время, по словам парламентария, представители ВСУ согласились, что американские радиостанции качественнее, чем турецкие и израильские, которые собираются закупать для украинской армии.

"Сами военные руководители признают, что наилучшими (радиостанциями - ИФ) являются американские радиостанции "Harris". Они имеют наивысшую степень качества и защиты. Главное, что за их производством стоит наимощнейшее государство мира, которое никогда не передаст эти технологии России и будет преследовать каждого, кто сможет передать, чего не можем мы гарантировать, закупая оборудование или у турок, или у израильтян", - отметил Е.Соболев.

Он также предположил, что соответствующее американское оборудование для украинской армии не закупается по той причине, что его производители не участвуют в коррупционных схемах. "Беда в том, что "Harris" не даёт взятки. Я думаю, что в этом причина, почему эти радиостанции не закупаются", - выразил мнение Е.Соболев.

Как сообщалось, по итогам прошедшего в мае 2017 года заседания парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны, начальник войск связи ВСУ В.Рапко заявил журналистам: "Ниша не заполнена, многие производители радиостанций сейчас конкурируют между собой, но, по мнению специалистов Главного управления связи Национальной гвардии, Службы безопасности Украины, Государственной службы спецсвязи и защиты информации, наиболее подходящими, на сегодня, являются средства специальной связи турецкой фирмы Aselsan".

"Если решение будет принято, то до конца этого года радиостанции будут в Украине и за зиму мы их смонтируем", - сказал он, уточнив: в планах военного ведомства закупка до конца 2017 года для ВСУ 600 станций УКВ-диапазона общей стоимостью 0,5 млрд грн.