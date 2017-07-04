Довгий показал, что готов доказывать свою невиновность в суде - нардеп от БПП

Член комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики и правосудия Вадим Денисенко (фракция "Блок Петра Порошенко") считает, что отказ от депутатской неприкосновенности народным депутатом, экс-секретарем Киевского городского совета Олесем Довгим является подтверждением его последовательной политической позиции.

"Я всегда последовательно выступал за снятие депутатской неприкосновенности и всегда голосовал за это, поэтому, конечно, поддерживаю решение Олеся Довгого. Несмотря на наши противоположные позиции по многим другим вопросам, считаю, что его обращение в регламентный комитет подчеркивает серьезность намерений доказать свою невиновность и указывает на его последовательную позицию относительно предыдущих политических заявлений", - заявил В.Денисенко журналистам во вторник.

По его мнению, своим решением О.Довгий показал, что не намерен прятаться от правосудия за депутатской неприкосновенностью.

"По сути, он сказал, что готов доказать свою невиновность в суде. И теперь можно отбросить политические баталии и политические словесные игры и перейти к реальному рассмотрению дела по существу", - отметил В.Денисенко.

Ранее в это день О.Довгий обратился к членам комитета Верховной Рады повопросам регламента с просьбой поддержать представление генпрокурора Юрия Луценко о снятии депутатской неприкосновенности. Об этом нардеп заявил во время заседания указанного комитета парламента, на котором рассматривается представление о предоставлении согласия Рады на его привлечение уголовной ответственности.