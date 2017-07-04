"Наш край" требует не ставить на голосование пенсионную реформу без общественного обсуждения

Партия "Наш край" требует не выносить на голосование в сессионный зал Верховной Рады Украины пенсионную реформу, пока ее основные положения не пройдут обсуждение в обществе, заявил сопредседатель партии Юрий Гранатуров

""Наш край" требует не выносить на голосование пенсионную реформу, пока ее основные положения не пройдут обсуждение и не будут одобрены обществом, - цитирует Ю.Гранатурова пресс-служба партии во вторник.

Политики отметил, что голосовать за "сырую" пенсионную реформу нельзя. По его словам, при отсутствии весомых аргументов, представители правительства используют флешмоб #ПенсіїНеГречка!

"Судя по всему, флешмобы в поддержку "на скорую руку" подготовленных правительственных инициатив становятся уже традицией. Не имея достаточных аргументов, этим флэшмобом правительство пытается ускорить принятие пенсионной реформы", – считает Ю.Гранатуров.

Вместе с тем, сопредседатель партии "Наш край" убежден, что власть должна немедленно выполнить действующее пенсионное законодательство, а уже потом браться за реформы.

"В очередной раз мы слышим о будущем осовременивании пенсий, которое подается как достижение пенсионной реформы. Еще раз напоминаем: осовременивание пенсий – это норма действующего пенсионного законодательства, которую правительство не соблюдает", – резюмировал Ю.Гранатуров.

Как известно, 22 июня правительство внесло на рассмотрение парламента ряд законопроектов по пенсионной реформе.