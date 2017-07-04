Посол ФРГ в Украине высказался за придание "нового дыхания" Минскому процессу

Посол Германии в Украине Эрнст Райхель считает, что не нужно искать альтернативу переговорному процессу в рамках Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, а стоит проработать способ придать "новое дыхание" в эти переговоры.

"Сейчас в Украине популярно мнение, что минский процесс устарел. Но я хочу сказать, что если у вас есть лучшие идеи, чем минский процесс, пожалуйста – озвучивайте их. Но эти идеи должны быть реалистичны и направлены на возвращение Донбасса. Но если минские договорённости не работают, то это результат нежелания России. ... Но, что по моему мнению необходимо, так это придумать, как вдохнуть новое дыхание в Минский процесс, а не как его заменить", - сказал он в ходе конференции во вторник в Киеве.

По словам Э.Райхеля, "отменять или перечеркивать Минский процесс было бы неправильным".

Дипломат также отметил, что неоднократно нарушались договорённости о прекращении огня, отводе тяжёлого вооружения от линии соприкосновения сторон на Донбассе.

Кроме того, Э.Райхель уточнил, что по возможности необходимо увеличить международные усилия по урегулированию конфликта на Донбассе.

"Объём времени и людей из разных стран, которые принимают в этом (урегулировании конфликта на Донбассе - ИФ) участие, является очень большим, но тем не менее ситуация не развивается в течение некоторого времени. Как мы должны признать, результат не является удовлетворительным. А значит, по возможности мы должны усилить международные усилия", - добавил посол.