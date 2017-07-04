Проведению местных выборов в ОРДЛО должны предшествовать соблюдение режима тишины – посол ФРГ в Украине

Проведение местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей возможно только после установления режима прекращения огня и отведения тяжелого вооружения в согласованные сторонами места, подчеркивает посол Германии в Украине Эрнст Райхель.

"Минские договорённости предполагают в рамках децентрализации особый статус для Донбасса, но речь идёт о местной автономии, а не о региональной. Т.е. это не региональные выборы, а местные. ... Это важный шаг, который Украина должны будет сделать. ... Важная позиция немецкого и французского правительств, что в этой ситуации необходимо обеспечить прекращение огня и отведение тяжелого вооружения, и когда это будет сделано, тогда можно будет говорить о выполнении всех элементов минских соглашений", - сказал он в ходе конференции во вторник в Киеве.

Посол ГРФ также отметил, что "украинский парламент сделал несколько важных шагов в этом направлении".