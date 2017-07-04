Политика

11:08 04.07.2017

Порошенко и Гройсман поздравили США с Днем независимости

Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравили США с Днем независимости.

"США – это настоящий стратегический партнер Украины. С Днем Независимости вас, друзья!", - написал глава государства в своем "Фейсбук" во вторник.

В.Гройсман в своем "Фейсбук" также разместил поздравление американскому народу. "Для Украины США всегда были, являются и будут надежным партнером и настоящим другом. Благодарен за постоянную поддержку и готовность углублять сотрудничество между нашими государствами ради мира, благополучия и процветания", - отметил премьер.

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Интерфакс-Украина
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