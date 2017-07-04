И.Геращенко заявила об отсутствии прогресса в решении гуманитарных проблем и вопросов безопасности на Донбассе

Несоблюдение Россией и боевиками режима прекращения огня приводит к полному отсутствию прогресса в решении гуманитарных вопросов и вопросов безопасности на Донбассе, сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

"Со времени нашей последней встречи (заседания Трехсторонней контактной группы в Минске - ИФ) у нас на сегодня абсолютный ноль в прогрессе решения ключевых для Украины гуманитарных вопросов и вопросов безопасности - в контексте невыполнения Россией и контролируемых ею боевиков Минских соглашений", - сказала она в ходе конференции во вторник в Киеве.

И.Геращенко отметила, что противник продолжает обстреливать позиции сил АТО с применением тяжелого вооружения.

"Это и есть ответ на вопрос, можно ли верить хоть одному слову России и боевиков, которые на прошлой встрече в Минске пообещали, что с 24 июня будет установлено "хлебные" перемирие. Ни одного дня на линии разграничения не прошло без нарушения первого и ключевого пункта минских соглашений - режима тишины", - подчеркнула она.