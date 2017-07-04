Политика

10:10 04.07.2017

И.Геращенко заявила об отсутствии прогресса в решении гуманитарных проблем и вопросов безопасности на Донбассе

Несоблюдение Россией и боевиками режима прекращения огня приводит к полному отсутствию прогресса в решении гуманитарных вопросов и вопросов безопасности на Донбассе, сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

"Со времени нашей последней встречи (заседания Трехсторонней контактной группы в Минске - ИФ) у нас на сегодня абсолютный ноль в прогрессе решения ключевых для Украины гуманитарных вопросов и вопросов безопасности - в контексте невыполнения Россией и контролируемых ею боевиков Минских соглашений", - сказала она в ходе конференции во вторник в Киеве.

И.Геращенко отметила, что противник продолжает обстреливать позиции сил АТО с применением тяжелого вооружения.

"Это и есть ответ на вопрос, можно ли верить хоть одному слову России и боевиков, которые на прошлой встрече в Минске пообещали, что с 24 июня будет установлено "хлебные" перемирие. Ни одного дня на линии разграничения не прошло без нарушения первого и ключевого пункта минских соглашений - режима тишины", - подчеркнула она.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Эстония стала председателем Совета ЕС

Госсекретарь США Тиллерсон посетит Украину 9 июля

Необходимо убрать дуализм власти путем изменений Конституции - Гройсман

Заседание ПА НАТО может пройти в Украине весной 2019 года

Порошенко надеется на усиление и расширение санкций США против РФ

ПОСЛЕДНЕЕ

Парубий намерен 10 июля обсудить со Столтенбергом перспективы вступления Украины в НАТО

Важнейшим достижением сотрудничества Рады и ПА НАТО является стабильный и плодотворный диалог на высоком уровне

Макрон предлагает снизить на треть число членов парламента Франции

НАТО выступает за мирное разрешение ситуации на Донбассе, поддерживая украинский суверенитет и целостность

Представление на Дейдея будет вынесено в зал Рады или возвращено генпрокурору на усмотрение спикера - Пинзеник

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
цены на детские игрушки на price.ua
РЕКЛАМА