Необходимо убрать дуализм власти путем изменений Конституции - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что необходимо убрать дуализм власти путем внесения изменений в Конституцию.

"Нам необходимо системное изменение Конституции и необходимо убрать дуализм власти, должна быть четкая ответственность за что отвечает правительство в стране, за что президент, парламент - это понятно. Таким образом это все должно быть сбалансировано и урегулировано. Там, где в странах это урегулировано - система работает безупречно, там где есть дуализм - там всегда есть конфликты независимо от персоны", - сказал он в эфире ICTV в понедельник.

Премьер отметил, что схема распределения власти должна работать независимо от личностей, которые занимают те или иные посты.

"Я считаю, что президент определится с тем когда он заявит, что он идет на второй срок. На самом деле, я думаю, что для каждого нормального человека второй срок или первый срок - это не самоцель, это инструмент. Когда президент определится - он выйдет к украинскому народу и скажет, что хочет в стране в ближайшие пять лет делать: раз, два, три, четыре, пять и попросит у людей их доверия. Я всегда поддерживаю нашего президента, как и вы", - сказал В.Гройсман.