Чаус невредим, остается под домашним арестом в Кишиневе

Украинский судья Николай Чаус жив и продолжает пребывать под домашним арестом в столице Молдовы Кишиневе, заявляет заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин.

"Чаус живой и невредимый продолжает находиться под домашним арестом в Кишиневе", - написал Е.Енин в своей странице в Фейсбук в понедельник вечером, комментируя появившиеся в украинских и молдавских СМИ сообщения о якобы смерти Н.Чауса.

Как сообщалось, 9 августа 2016 года детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП разоблачили судью Н.Чауса в получении взятки в размере $150 тыс. Указанные средства были обнаружены в двух стеклянных банках, которые судья лично закапывал во дворе собственного частного домовладения.

Верховная Рада 6 сентября поддержала представление Генеральной прокуратуры Украины о предоставлении согласия на задержание и арест (взятие под стражу) судьи Н.Чауса.

С 11 ноября 2016 года судья находился в международном розыске по линии Интерпола с целью ареста и дальнейшей экстрадиции в Украину. Его подозревают в совершении преступления по ч.4 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

1 марта Н.Чаус был задержан в Молдове. Сразу после этого САП заявила о намерениях требовать его выдачи Украине для проведения досудебного расследования в соответствии с законодательством. В начале марта документы на экстрадиционный арест судьи направлены молдавской стороне.

Генеральная прокуратура Молдовы подала ходатайство об экстрадиции в Украину судьи Н.Чауса в местный суд, но его рассмотрение начнется после решения президента этой страны относительно политического убежища Н.Чауса.

24 апреля директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявил, что детектив Бюро посещал Молдову с намерением провести допрос Н.Чауса, однако последний отказался от сотрудничества.

"По нашей информации, он сейчас находится Молдове под домашним арестом в арендованной им квартире. Детектив НАБУ ездил в Молдову для его допроса, однако Чаус отказался сотрудничать с детективом и даже не ответил на вопрос, по каким соображениям он попросил политического убежища в Молдове. Мое личное мнение, как директора НАБУ: таких соображений просто нет", - сказал А.Сытник на брифинге.

По его словам, политической составляющей в этом деле нет, а есть банальное взяточничество, факт которого был задокументирован.