Парубий намерен 10 июля обсудить со Столтенбергом перспективы вступления Украины в НАТО

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявляет, что намерен обсудить перспективы членства Украины в НАТО с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом в ходе визита последнего в Киеве 10 июля.

"10 июля запланирован визит в Киев генсека НАТО Йенса Столтенберга. Проговорим перспективы членства Украины в НАТО", - написал А.Парубий в своем аккаунте в Твиттер в понедельник вечером.

Как сообщалось, глава Представительства НАТО в Украине Александр Винников 24 мая сообщил, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и послы стран-членов Североатлантического альянса в Брюсселе посетят Украину 9-10 июля.

"В политическом русле, конечно, НАТО постоянно подтверждает суверенитет и территориальную целостность Украины. Еще одним подтверждением этого будет очень высокий визит Североатлантического совета... Это все послы стран НАТО в Брюсселе во главе с генеральным секретарем НАТО. Визит в Украину состоится 9-10 июля, чтобы отметить 20-летие особого партнерства между НАТО и Украиной", - сказал он на брифинге в Харькове.