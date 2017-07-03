Важнейшим достижением сотрудничества Рады и ПА НАТО является стабильный и плодотворный диалог на высоком уровне

Сотрудничество Верховной Рады Украины и Парламентской ассамблеи НАТО имеет многолетнюю историю и оно характеризуется открытым, плодотворным и стабильным диалогом на высоком уровне на протяжении всего периода, вне зависимости от ситуации внутри Украины, заявила председатель постоянной делегации Верховной Рады в ПА НАТО, народный депутат фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Фриз.

"Межпарламентское сотрудничество нашей страны с Альянсом было начато практически сразу же после образования независимого Украинского государства и уже в 1992 году была образована постоянная делегация в ПА НАТО со статусом ассоциированного члена. С тех пор мы принимаем постоянное участие в деятельности Ассамблеи - всего за 25 лет Украину в ней представляли более полусотни народных избранников, многие из них являются участниками нашего торжественного заседания", - заявила И.Фриз в своем выступлении на торжественном заседании Верховной Рады, посвященном 20-й годовщине подписания Хартии об особом партнерстве между Украиной и НАТО в понедельник, сообщает пресс-служба "Блока Петра Порошенко".

Народный депутат подчеркнула, что важнейшим достижением двустороннего межпарламентского сотрудничества был, есть и будет открытый, плодотворный диалог, который всегда оставался на высоком уровне, несмотря на все перипетии официальной украинской политики: "Не лишним будет вспомнить, что именно в области евроатлантической интеграции амплитуда колебаний вектора во внешнеполитическом курсе государства была самой большой - от движения к членству в Альянсе до полного его отрицания и наоборот".

"Все это время мы чувствовали симпатию и искреннюю поддержку наших друзей и коллег из государств-членов, прежде всего, в самые тяжелые для нас времена. Сегодня нельзя не вспомнить, что именно Парламентская ассамблея НАТО была первой международной организацией, которая применила реальные санкции к России за оккупацию Крыма, лишив ее делегацию возможности участвовать в деятельности Ассамблеи ... И, конечно, мы будем всегда благодарны членам ПА НАТО за принципиальную позицию об осуждении российской агрессии против Украины, безусловную поддержку нерушимости границ, территориальной целостности и неприкосновенности нашего государства, что отражено в ее многочисленных решениях и документах ", - заявила И.Фриз.