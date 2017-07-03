Политика

17:29 03.07.2017

Макрон предлагает снизить на треть число членов парламента Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что намерен предложить снизить количество мест в парламенте, чтобы сделать работу законодательной власти более эффективной.

"Я намерен предложить снизить количество мест на треть", - сказал он, выступая в понедельник перед членам парламента.

Президент пояснил, что в таком случае депутаты "будут менее многочисленными, но с более существенными ресурсами для работы".

Такой шаг, по словам Э.Макрона позволит парламенту "работать лучше".

Кроме того, глава государства намерен добиться того, чтобы часть депутатов парламента избиралась по пропорциональной системе.

"Так, я предложу, чтобы выборы в парламент проводились частично - по пропорциональной системе. Это позволит добиться того, чтобы все проблемы, обсуждающиеся в обществе, были отражены (в составе парламента - ИФ). И с этой же целью мы ограничим количество депутатских мандатов", - сказал он.

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Интерфакс-Украина
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