Политика

18:22 03.07.2017

Заседание ПА НАТО может пройти в Украине весной 2019 года

Вопрос проведения в Украине заседания Парламентской ассамблеи НАТО будет рассмотрен осенью текущего года, а само такое заседание может состояться весной 2019 года, заявляет председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

Насколько нам известно, этот вопрос должен рассматриваться осенью на одном из заседаний комитетов Парламентской ассамблеи. И мы очень рассчитываем, что, возможно, весной 2019 года заседание Парламентской ассамблеи НАТО может состояться здесь, в Киеве, так как последнее состоялось в Тбилиси, в Грузии", - сказал А.Парубий на совместном брифинге с главой Парламентской ассамблеи НАТО Паоло Алли в понедельник в Киеве.

В свою очередь, П.Алли поблагодарил А.Парубия за предложение провести заседание ПА НАТО в Украине.

"Это тот вопрос (проведение ПА НАТО в Украине – ИФ), который мы сейчас обсуждаем, и, я надеюсь, мы будем иметь возможность приехать сюда в полном составе Ассамблеи и провести здесь ее заседание в ближайшее время", - сказал П.Алли.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Порошенко надеется на усиление и расширение санкций США против РФ

Макрон предлагает снизить на треть число членов парламента Франции

Регламентный комитет Рады отклонил представление генпрокуратуры на снятие неприкосновенности с нардепа Дейдея

Принятие совместного заявления по результатам саммита Украина-ЕС под угрозой

Гройсман посетит Лондон

ПОСЛЕДНЕЕ

НАТО выступает за мирное разрешение ситуации на Донбассе, поддерживая украинский суверенитет и целостность

Представление на Дейдея будет вынесено в зал Рады или возвращено генпрокурору на усмотрение спикера - Пинзеник

Регламентный комитет Рады рассмотрит представление о снятии неприкосновенности с Добкина на следующей неделе

Рада должна дать "зеленый свет" выведению партнерства Украина-НАТО на новый уровень

Принятие совместного заявления по результатам саммита Украина-ЕС под угрозой из-за позиции Нидерландов – источник

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
price.ua/catalog5776.html
РЕКЛАМА