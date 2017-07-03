Заседание ПА НАТО может пройти в Украине весной 2019 года

Вопрос проведения в Украине заседания Парламентской ассамблеи НАТО будет рассмотрен осенью текущего года, а само такое заседание может состояться весной 2019 года, заявляет председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

Насколько нам известно, этот вопрос должен рассматриваться осенью на одном из заседаний комитетов Парламентской ассамблеи. И мы очень рассчитываем, что, возможно, весной 2019 года заседание Парламентской ассамблеи НАТО может состояться здесь, в Киеве, так как последнее состоялось в Тбилиси, в Грузии", - сказал А.Парубий на совместном брифинге с главой Парламентской ассамблеи НАТО Паоло Алли в понедельник в Киеве.

В свою очередь, П.Алли поблагодарил А.Парубия за предложение провести заседание ПА НАТО в Украине.

"Это тот вопрос (проведение ПА НАТО в Украине – ИФ), который мы сейчас обсуждаем, и, я надеюсь, мы будем иметь возможность приехать сюда в полном составе Ассамблеи и провести здесь ее заседание в ближайшее время", - сказал П.Алли.