Порошенко надеется на усиление и расширение санкций США против РФ

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с двухпартийной делегацией Конгресса США, в ходе которой стороны обсудили усиление инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества между странами, помощь в укреплении обороноспособности Украины и санкции против Российской Федерации.

"П.Порошенко выразил надежду, что Палата представителей США поддержит недавнюю законодательную инициативу Сената США, которая, в частности предусматривает усиление и расширение санкций против России", - сообщила пресс-служба главы Украинского государства в понедельник.

В этом контексте обсуждались также вопросы укрепления обороноспособности Украины, соответствующего финансирования безопасности страны из госбджета США, а также усиление инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества.

П.Порошенко уведомил конгрессменов о ситуации на Донбассе, продолжении постоянных нарушений режима прекращения огня со стороны контролируемых российской стороной боевиков.

"В связи с этим отмечалась необходимость сохранения и усиления международных санкций в отношении РФ до полного выполнения ею Минских договоренностей, а также восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым", - говорится в сообщении.

Американская сторона высоко оценила результаты визита президента Украины в Вашингтон 20-21 июня 2017 года.

В обнародованной информации отмечается, что в состав двухпартийной делегации вошли члены Палаты представителей Конгресса Дж.Денхем, М.Бост, Б.Вестермен, Р.Дэвис, М.ДеСолньер, М.Капуано, К.Кубело, Д. ЛаМалфа, Б.Фарентхольд и Р.Адерхолт.