Рада должна дать "зеленый свет" выведению партнерства Украина-НАТО на новый уровень

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ивана Климпуш-Цинцадзе заявляет о необходимости вывести партнерство Украины и НАТО на новый стратегический уровень.

"Мы считаем, что мы должны вывести наше партнерство на новый стратегический уровень, а это означает, что в стенах Верховной Рады должен быть включен "зеленый свет" для всех законопроектов, которые направлены на внедрение стандартов и тех условий, которые связаны с членством в НАТО", - сказала И.Климпуш-Цинцадзе на торжественном заседании, посвященном 20-летию подписания Хартии об особом партнерстве между Украиной и НАТО в понедельник в Киеве.

Она отметила, что Украина должна усилить и дать системный характер сотрудничеству с НАТО в сфере национальной безопасности и обороны и других ключевых отраслях.

"Мы должны подготовить предложение и инициировать процесс проведения Хартии о партнерстве и особом партнерстве сотрудничества с НАТО в соответствии с реалиями сегодняшнего дня и политической ситуацией", - подчеркнула И.Климпуш-Цинцадзе.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в торжественном заседании Верховной Рады, посвященном посвящено 20-летию подписания Хартии об особом партнерстве между Украиной и НАТО, принимают участие представители стран НАТО, народные депутаты, президенты Украины Леонид Кравчук и Леонид Кучма, представители Кабинета министров Украины, представители посольств иностранных государств, аккредитованных в Украине.