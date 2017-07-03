Политика

14:59 03.07.2017

Гройсман посетит Лондон

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман возглавит украинскую делегацию на конференции в Лондоне 6 июля, которая будет посвящена реформам в Украине, сообщила посол Великобритании в Украине Джудит Гоф.

"Конференция на этой неделе будет важным событием. Вашу делегацию возглавит премьер-министр. Он возьмет с собой несколько членов Кабмина", - сказала она в ходе "круглого стола" "Аудит внешней политики: Украина-Великобритания" в понедельник в Киеве.

Дипломат также добавила, что конференцию инициировала Великобритания, чтобы продемонстрировать успех украинских реформ и усилить международную помощь.

"Мы очень обеспокоены тем, что новости об Украине в мировых СМИ очень негативные: всегда можно увидеть - война, кризис, коррупция. Но тут есть очень позитивная история, необходимо о ней сообщить людям: за три года проведены огромные реформы, больше, чем любое предыдущее правительство сделало, даже, несмотря на ситуацию, в которой правительство пришло к власти. Мы хотим продемонстрировать успех Украины и усилить международную помощь стране", - рассказала Дж.Гоф.

Как сообщалось, в Лондоне 6 июля пройдет конференция по вопросам реформ в Украине.

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