Гройсман посетит Лондон

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман возглавит украинскую делегацию на конференции в Лондоне 6 июля, которая будет посвящена реформам в Украине, сообщила посол Великобритании в Украине Джудит Гоф.

"Конференция на этой неделе будет важным событием. Вашу делегацию возглавит премьер-министр. Он возьмет с собой несколько членов Кабмина", - сказала она в ходе "круглого стола" "Аудит внешней политики: Украина-Великобритания" в понедельник в Киеве.

Дипломат также добавила, что конференцию инициировала Великобритания, чтобы продемонстрировать успех украинских реформ и усилить международную помощь.

"Мы очень обеспокоены тем, что новости об Украине в мировых СМИ очень негативные: всегда можно увидеть - война, кризис, коррупция. Но тут есть очень позитивная история, необходимо о ней сообщить людям: за три года проведены огромные реформы, больше, чем любое предыдущее правительство сделало, даже, несмотря на ситуацию, в которой правительство пришло к власти. Мы хотим продемонстрировать успех Украины и усилить международную помощь стране", - рассказала Дж.Гоф.

Как сообщалось, в Лондоне 6 июля пройдет конференция по вопросам реформ в Украине.