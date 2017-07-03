Украина нуждается в летальном оружии для уменьшения военных и гражданских потерь в конфликте с РФ

Украина, будучи нацеленной на политическое и дипломатическое решение агрессии Российской Федерации, нуждается в летальном оружии, чтобы уменьшить военные и гражданские потери, заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"Мы никогда не просили военнослужащих НАТО защищать нас на нашей территории, мы сами готовы каждый день охранять своё государство и будем продолжать это активно делать. Вместе с тем, будучи нацеленными на политическое и дипломатическое решение этого конфликта - агрессии Российской Федерации против Украины – мы просим поддержки и солидарности, потому что Российская Федерация понимает исключительно язык силы... и только системное солидарное давление может обеспечить возвращение России к уважению международному праву. Мы просим оборонное летальное оружие, чтобы охранять себя,... чтобы иметь меньше военных и гражданских потерь",- сказала И. Климпуш-Цинцадзе в ходе 95-го семинара Роуза-Рота "Безопасность и стабильность в Украине и Черноморском регионе" в понедельник в Киеве.

Она напомнила, что с начала этого года в Украине в результате вооруженного конфликта на Донбассе погибло 120 военнослужащих и около 900 были ранены. "У нас 47 погибших гражданских и у нас более 100 раненых гражданских за это время", - подчеркнула она.

Вице-премьер также отметила, что Украине необходимо членство в НАТО не только для того чтобы получить внешнюю гарантию государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а для того, "чтобы иметь возможность вместе защищать общие ценности".