Парубий убежден, что представления о снятии неприкосновенности со всех шести нардепов будут вынесены в сессионный зал на следующей неделе

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий убежден, что парламентский комитет по вопросам регламента рассмотрит представления генерального прокурора Юрия Луценко о снятии депутатской неприкосновенности со всех шести депутатов на этой неделе, и эти вопросы будут вынесены в сессионный зал на следующей пленарной неделе.

"Я рассчитываю на то, что в установленный срок, то есть к следующей пленарной неделе (11-14 июля - ИФ) все представления генерального прокурора будут рассмотрены парламентским комитетом", - сказал А.Парубий журналистам в понедельник в Киеве.

Он подчеркнул, что в данном вопросе будет строго следовать процедуре, которая выписана в законодательстве.

"Согласно процедуре каждое отдельное представление должно в зале рассматриваться отдельно как отдельный вопрос и, соответственно, как отдельное голосование", - подчеркнул спикер.

Как сообщалось, представления генпрокурора на снятие неприкосновенности с пяти народных депутатов поступили в Верховную Раду 21 июня. Представления поступили на Андрея Лозового (фракция Радикальной партии), Олеся Довгого (группа "Воля народа"), Евгения Дейдея, Максима Полякова (оба - фракция "Народный фронт") и Борислава Розенблата (фракция "Блок Петра Порошенко").

29 июня Ю.Луценко внес в Раду представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата фракции "Оппозиционный блок" Михаила Добкина.

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что Ю.Луценко на этой неделе с 3 по 7 июля представит в комитете Рады по вопросам регламента представления о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности пятерых народных депутатов, исключая парламентария М.Добкина.