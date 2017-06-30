Политика

09:40 30.06.2017

Регламентный комитет Рады определился с графиком рассмотрения представлений на снятие неприкосновенности с пяти депутатов

Регламентной комитет Верховной Рады на следующей неделе каждый день будет рассматривать представления генпрокурора о снятии неприкосновенности с пяти депутатов.

Парламентский комитет по вопросам регламента с 3 по 7 июля рассмотрит представления генерального прокурора Юрия Луценко на дачу согласия на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов Евгения Дейдея и Максима Полякова (фракция "Народный фронт"), Борислава Розенблата ("Блок Петра Порошенко"), Андрея Лозового (Радикальная партия), Олеся Довгого (группа "Воля народа"), сообщается на сайте комитета.

Кроме того, будут рассмотрены представления генпрокурора на дачу согласия на задержание и аресты М. Полякова и Б. Розенблата.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Киев надеется на продление ЕС индивидуальных санкций против лиц, причастных к нарушению суверенитета Украины

Украине необходимо гармонизировать законодательство с европейским и это длительный процесс – посол ЕС

ГПУ направила письменное сообщение о подозрении Сергею Курченко

Задача украинской делегации - вернуть в ПАСЕ честь и принципы, мораль и правду

ЕНП исключила Аграмунта из своей группы в ПАСЕ

ПОСЛЕДНЕЕ

Яценюк призывает срочно созвать ситуативную комнату по безопасности в связи с убийством сотрудника ГУР

ПАСЕ внесла изменения в регламент, что позволит уволить президента ассамблеи

Трамп в "Твиттер" решил "переименовать" CNN в FNN

Группа "Воля народа" до следующей пленарной недели должна пополнить свои ряды, чтобы избежать роспуска

Венецианская комиссия до осени рассмотрит законопроекты об антикоррупционных судах

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Спорт питание на price.ua
РЕКЛАМА