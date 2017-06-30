Регламентный комитет Рады определился с графиком рассмотрения представлений на снятие неприкосновенности с пяти депутатов

Регламентной комитет Верховной Рады на следующей неделе каждый день будет рассматривать представления генпрокурора о снятии неприкосновенности с пяти депутатов.

Парламентский комитет по вопросам регламента с 3 по 7 июля рассмотрит представления генерального прокурора Юрия Луценко на дачу согласия на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов Евгения Дейдея и Максима Полякова (фракция "Народный фронт"), Борислава Розенблата ("Блок Петра Порошенко"), Андрея Лозового (Радикальная партия), Олеся Довгого (группа "Воля народа"), сообщается на сайте комитета.

Кроме того, будут рассмотрены представления генпрокурора на дачу согласия на задержание и аресты М. Полякова и Б. Розенблата.