Норвегия выделила 180 тыс. евро помощи на адаптацию уволенных в запас украинских военнослужащих

Норвегия решила выделить 180 тыс. евро в трастовый фонд НАТО по предоставлению Украине помощи в вопросах социальной и профессиональной адаптации военнослужащих, уволенных в запас, сообщил министр иностранных дел Норвегии Бьорге Бренде.

Как сообщила в пятницу пресс-служба Кабинета министров Украины, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе в рамках визита в Королевство Норвегия встретилась с главой МИД Норвегии. В ходе встречи Б.Бренде подтвердил продление выделение Норвегией финансовой и технической помощи Украине, общий объем которой в этом году составит около 25 млн долл.

"По результатам встречи с вице-премьер-министром, Бьорге Бренде сообщил о только что принято решение о выделении 180 тыс. евро в трастовый фонд НАТО по вопросам социальной и профессиональной адаптации военнослужащих, которые уволены или увольняются в запас", - сообщает пресс-служба вице-премьера.

Кроме того, И.Климпуш-Цинцадзе встретилась с государственным секретарем Министерства обороны Норвегии Ойстейн Бё.

"Норвежская сторона в очередной раз заверила в своей прочной и последовательной поддержке Украины. Отдельное внимание было уделено сотрудничеству в рамках трастовых фондов НАТО в поддержку Украины, в частности, фонда по вопросам социальной и профессиональной адаптации военнослужащих, где Норвегия является страной-лидером", - сказано в сообщении.