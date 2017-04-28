Политика

17:24 28.04.2017

Зидан призывает сторониться "Национального фронта"

Известный французский футболист, ныне главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан призвал "максимально избегать" партию "Национальный фронт".

"Послание всегда то же, что и в 2002 году. Я далек от всех этих идей "Национального фронта". Так что нужно его максимально избегать. Крайности никогда не бывают хорошими", - заявил он журналистам.

Французские СМИ напоминают, что ранее З.Зидан выражал схожую позицию в 2002 году, тогда он заявлял, что "Национальный фронт" - это "партия, которая совершенно не соответствует ценностям Франции". Тогда основатель фронта Жан-Мари Ле Пен вышел во второй тур президентских выборов.

44-летний З.Зидан в настоящее время живет в Испании. Карьеру футболиста он завершил в 2006 году. С января 2016 года является главным тренером футбольного клуба "Реал Мадрид".

23 апреля во Франции прошел первый тур выборов президента. Наибольшее количество голосов набрали Э.Макрон и М.Ле Пен и, таким образом, они вышли во второй тур, который состоится 7 мая.

ВАЖНОЕ

Яценюк расценивает намерения РФ объявить его в международный розыск как месть

ЕС настаивает на пересмотре поправок в закон о е-декларировании в Украине

Декларация по СММ ОБСЕ лишена важных элементов по безопасности из-за российской делегации – МИД Украины

Парцхаладзе покидает пост председателя Киевской областной ячейки "БПП "Солидарность"

Лукашенко заверил Порошенко в отсутствии угроз Украине от российско-белорусских учений "Запад-2017"

ПОСЛЕДНЕЕ

Оккупированные территории обязаны оплачивать поставляемую им электроэнергию

Вашингтон стремится к прямым переговорам с КНДР для урегулирования ее ядерной проблемы

Кабмин Украины предложил СНБО продлить действие санкций ввиду продолжающейся агрессии РФ

Главы МИД стран ЕС собрались на Мальте для неформального разговора о Турции и Македонии

Порошенко ожидает вступления в силу безвиза с ЕС 11 июня

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Прайс юа
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА