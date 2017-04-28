Главы МИД стран ЕС собрались на Мальте для неформального разговора о Турции и Македонии

Неформальная встреча глав МИД стран-членов Евросоюза стартовала в пятницу в столице Мальты Валлетте под председательством главы европейской дипломатии Федерики Могерини.

В повестке дня - Турция, глобализация, ситуация в Западных Балканах, в частности в столице Македонии Скопье, сообщила в своем микроблоге в Твиттере Майя Коцьянчич? официальный представитель Ф.Могерини.

Неформальные встречи министров иностранных дел ЕС "Гимних" проводятся каждые полгода в столице государства-члена, председательствующего в Совете Европейского союза.

На встречах "Гимних" не бывает жестких повесток дня, министры могут обсуждать любые темы, однако страна-председатель Совета ЕС вместе с Европейской внешнеполитической службой определяет круг основных вопросов, по которым предполагается провести обязательные дискуссии.

Как принято на таких встречах, никаких официальных резолюций не ожидается.

Подобные совещания носят название "Гимних" по одноименному немецкому замку, где впервые в 1974 году состоялась такая встреча при председательстве Германии.

Положение в Македонии включено в повестку дня нынешней встречи, поскольку накануне не менее 100 человек, в том числе 22 полицейских и трое депутатов, получили травмы во время беспорядков в здании парламента в Скопье.

Беспорядки произошли вечером в четверг и в ночь на пятницу, когда сторонники Демократической партии за македонское национальное единство ворвались в здание парламента, отреагировав таким образом на избрание на должность председателя парламента этнического албанца Талата Джафери.

По сообщению министерства внутренних дел Македонии, ситуацию у здания парламента удалось нормализовать - депутаты были выведены из здания, полиция применила силу против манифестантов.