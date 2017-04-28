Политика

09:46 28.04.2017

Трамп обещает интенсивные переговоры по пересмотру NAFTA, но в случае отсутствия результатов США выйдут из соглашения

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов проводить интенсивные переговоры по пересмотру Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA) с Канадой и Мексикой, но в случае отсутствия результатов Вашингтон выйдет из соглашения, сообщает агентство Associated Press.

"Мы всерьез попытаемся добиться успеха на переговорах по пересмотру", - сказал он, подчеркнув, что эти переговоры стартуют уже в четверг.

При этом Д.Трамп предупредил, что США выйдут из NAFTA, если переговоры не принесут плодов.

По словам президента США, изначально он намеревался на этой неделе распорядиться о прекращении участия его страны в NAFTA. Однако лидеры Мексики и Канады - Энрике Пенья Ньето и Джастин Трюдо - убедили его повременить с этой мерой и попытаться урегулироваться спорные вопросы на переговорах.

Д.Трамп при этом признал, что выход США из NAFTA стал бы "достаточно большим шоком для системы".

Накануне газета Politico со ссылкой на двух чиновников из администрации президента написала о том, что проект исполнительного указа о выходе США из NAFTA находится в завершающей стадии и может быть представлен уже в конце этой недели.

Выход США из NAFTA был одним из пунктов предвыборной кампании Д.Трампа.

В настоящее время NAFTA представляет собой крупнейшую в мире региональную зону свободной торговли. Она была создана в 1994 году для того, чтобы сократить торговые барьеры для различных отраслей экономики США.

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