Политика

13:30 27.04.2017

Минобороны США передаст Госпогранслужбе Украины средства военной радиосвязи на $21млн

В пятницу, 28 апреля, в г.Киеве на территории Главного центра связи, автоматизации и защиты информации состоится торжественное вручение сотрудникам Госпогранслужбы Украины средств военной радиосвязи Министерства обороны США.

"Приборы радиосвязи на $21млн поступили в рамках совместного с правительством США проекта Международной технической помощи "Усиление возможностей Государственной пограничной службы Украины", - сообщает в четверг пресс-служба украинского пограничного ведомства.

В мероприятиях примут участие руководители Украинского государства и МВД, посольства США, глава Государственной пограничной службы Украины Виктор Назаренко и другие должностные лица.

"В рамках данного мероприятия участники АТО и первой волны проекта "Новое лицо границы" также получат ключи от квартир в новостройке в Борисполе", - добавили в пресс-службе.

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