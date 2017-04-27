Верификация списков удерживаемых лиц, отказывающихся от перемещения в ОРДЛО, начнется 28 апреля - Геращенко

Верификация списков лиц, которые отказываются от перемещения на неподконтрольные Киеву районы Донецкой и Луганской области (ОРДЛО), начнется 28 апреля, сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Украины, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко.

"Верификация заявлений лиц, которые совершили преступления против Украины, но которых можно помиловать в рамках закона ради освобождения наших заложников, и при этом эти лица отказываются ехать в ОРДЛО, начнется 28 апреля", - написала И.Геращенко на своей странице в соцсети Фейсбук.

Она отметила, что такая верификация должна была стартовать еще 18 апреля, и украинская сторона и команда ОБСЕ были готовы работать, "но представители ОРДЛО в последнюю минуту все сорвали", чему были свидетелями офис уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека и ОБСЕ.

"Надеюсь, 28 апреля обойдется без сюрпризов, верификация начнется и это приблизит нас к освобождению заложников", - написала И.Геращенко.