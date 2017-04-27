Политика

09:35 27.04.2017

Верификация списков удерживаемых лиц, отказывающихся от перемещения в ОРДЛО, начнется 28 апреля - Геращенко

Верификация списков лиц, которые отказываются от перемещения на неподконтрольные Киеву районы Донецкой и Луганской области (ОРДЛО), начнется 28 апреля, сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Украины, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко.

"Верификация заявлений лиц, которые совершили преступления против Украины, но которых можно помиловать в рамках закона ради освобождения наших заложников, и при этом эти лица отказываются ехать в ОРДЛО, начнется 28 апреля", - написала И.Геращенко на своей странице в соцсети Фейсбук.

Она отметила, что такая верификация должна была стартовать еще 18 апреля, и украинская сторона и команда ОБСЕ были готовы работать, "но представители ОРДЛО в последнюю минуту все сорвали", чему были свидетелями офис уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека и ОБСЕ.

"Надеюсь, 28 апреля обойдется без сюрпризов, верификация начнется и это приблизит нас к освобождению заложников", - написала И.Геращенко.

ВАЖНОЕ

Cекретарь СНБО просит средства на реализацию проекта информзащиты в зоне АТО

Лукашенко ждут в Украине с официальным визитом летом

Руководитель ПАСЕ должен придерживается верховенства права и принципов организации, заявили в Киеве

Европарламент запустил процедуру лишения Марин Ле Пен парламентского иммунитета

Украина за три месяца ухудшила отношения с РФ, но сохранила положительную динамику с ЕС, США и Китаем

ПОСЛЕДНЕЕ

Тереза Мэй в разы популярнее экс-премьеров Великобритании Тэтчер и Блэра

Подготовку Киева к "Евровидению" и санкции против РФ обсудили В.Кличко и Б.Джонсон

Лукашенко пообещал направить белорусскую гумпомощь на Донбасс

Президенты Украины и Беларуси договорились о развитии сотрудничества между странами по различным направлениям

Еврокомиссия представила документ об основах социальных прав в ЕС

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
http://price.ua/catalog7682.html
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА