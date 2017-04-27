Cекретарь СНБО просит средства на реализацию проекта информзащиты в зоне АТО

Секретарь СНБО Александр Турчинов обратился к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману с предложением выделить из резервного фонда правительства финансовые ресурсы, необходимые для реализации проекта информационной защиты на линии разграничения в зоне АТО.

Как отметил А.Турчинов на заседании Национального координационного центра кибербезопасности, руководство Государственной службы специальной связи и защиты информации доложило о детально разработанном проекте информационной защиты, "который позволит заблокировать антиукраинское телерадиовещание вдоль линии разграничения в зоне проведения АТО", - сообщила пресс-служба СНБО.

"Предложенное Государственной службой специальной связи и защиты информации оборудование - украинского производства, оно эффективно решает возложенные на него задачи и на порядок дешевле иностранных аналогов", - отметил А. Турчинов.