Тереза Мэй в разы популярнее экс-премьеров Великобритании Тэтчер и Блэра

Британский премьер-министр Тереза Мэй опережает по популярности бывших глав правительства страны, свидетельствует опрос компании Ipsos Mori, результаты которого публикует в среду веб-сайт издания "Индепендент".

Так, 61% респондентов положительно оценивают деятельность Т.Мэй на посту главы правительства страны.

В то же время в поддержку Тони Блэра, когда политик занимал должность британского премьера, высказывались 52% опрошенных. В свою очередь, Маргарет Тэтчер высоко оценивали 48% человек.

Как отмечает "Индепендент", уровень поддержки Т.Мэй стал рекордно высоким с момента начала проведения подобного опроса в 1970-х годах.