Политика

09:43 27.04.2017

Тереза Мэй в разы популярнее экс-премьеров Великобритании Тэтчер и Блэра

Британский премьер-министр Тереза Мэй опережает по популярности бывших глав правительства страны, свидетельствует опрос компании Ipsos Mori, результаты которого публикует в среду веб-сайт издания "Индепендент".

Так, 61% респондентов положительно оценивают деятельность Т.Мэй на посту главы правительства страны.

В то же время в поддержку Тони Блэра, когда политик занимал должность британского премьера, высказывались 52% опрошенных. В свою очередь, Маргарет Тэтчер высоко оценивали 48% человек.

Как отмечает "Индепендент", уровень поддержки Т.Мэй стал рекордно высоким с момента начала проведения подобного опроса в 1970-х годах.

ВАЖНОЕ

Cекретарь СНБО просит средства на реализацию проекта информзащиты в зоне АТО

Лукашенко ждут в Украине с официальным визитом летом

Руководитель ПАСЕ должен придерживается верховенства права и принципов организации, заявили в Киеве

Европарламент запустил процедуру лишения Марин Ле Пен парламентского иммунитета

Украина за три месяца ухудшила отношения с РФ, но сохранила положительную динамику с ЕС, США и Китаем

ПОСЛЕДНЕЕ

Подготовку Киева к "Евровидению" и санкции против РФ обсудили В.Кличко и Б.Джонсон

Лукашенко пообещал направить белорусскую гумпомощь на Донбасс

Президенты Украины и Беларуси договорились о развитии сотрудничества между странами по различным направлениям

Еврокомиссия представила документ об основах социальных прав в ЕС

Кабмин создал комиссию по применению норм международного гуманитарного права в Украине во главе с Чернышом

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
тренажеры в Украине на price.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА