Президенты Украины и Беларуси договорились о развитии сотрудничества между странами по различным направлениям

Президент Украины Петр Порошенко и президент Беларуси Александр Лукашенко договорились о расширении доступа на белорусский рынок для украинских товаров и услуг.

"Мы договорились о том, чтобы расширить рынки Беларуси для украинских товаров и украинских услуг", - сообщил П.Порошенко после переговоров с А.Лукашенко в его резиденции "Припять" в Гомельской области в среду.

По его словам, украинская сторона приветствует участие белорусских компаний в тендерах по строительству дорог на территории Украины, а Беларусь ждет участия украинских строительных компаний в своих тендерах.

А.Лукашенко добавил, что стороны будут развивать и усиливать сотрудничество по разным направлениям.

"Мы договорились по новому посмотреть на производственную кооперацию, активизировать работу по созданию новых совместных предприятий в разных отраслях экономики. Запретных тем для наших государств нет", - сказал он.

По словам А.Лукашенко, Беларусь готова увеличить поставки сельскохозяйственной техники в Украину, удобрений, стройматериалов и другой продукции.