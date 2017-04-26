Политика

18:23 26.04.2017

Президенты Украины и Беларуси договорились о развитии сотрудничества между странами по различным направлениям

Президент Украины Петр Порошенко и президент Беларуси Александр Лукашенко договорились о расширении доступа на белорусский рынок для украинских товаров и услуг.

"Мы договорились о том, чтобы расширить рынки Беларуси для украинских товаров и украинских услуг", - сообщил П.Порошенко после переговоров с А.Лукашенко в его резиденции "Припять" в Гомельской области в среду.

По его словам, украинская сторона приветствует участие белорусских компаний в тендерах по строительству дорог на территории Украины, а Беларусь ждет участия украинских строительных компаний в своих тендерах.

А.Лукашенко добавил, что стороны будут развивать и усиливать сотрудничество по разным направлениям.

"Мы договорились по новому посмотреть на производственную кооперацию, активизировать работу по созданию новых совместных предприятий в разных отраслях экономики. Запретных тем для наших государств нет", - сказал он.

По словам А.Лукашенко, Беларусь готова увеличить поставки сельскохозяйственной техники в Украину, удобрений, стройматериалов и другой продукции.

ВАЖНОЕ

Лукашенко ждут в Украине с официальным визитом летом

Руководитель ПАСЕ должен придерживается верховенства права и принципов организации, заявили в Киеве

Европарламент запустил процедуру лишения Марин Ле Пен парламентского иммунитета

Украина за три месяца ухудшила отношения с РФ, но сохранила положительную динамику с ЕС, США и Китаем

Нардепы предлагают определить правовой статус оккупированной территории и урегулировать вопрос возмещения убытков со стороны РФ

ПОСЛЕДНЕЕ

Лукашенко пообещал направить белорусскую гумпомощь на Донбасс

Еврокомиссия представила документ об основах социальных прав в ЕС

Кабмин создал комиссию по применению норм международного гуманитарного права в Украине во главе с Чернышом

Порошенко: Лукашенко заверил, что никому не удастся втянуть Беларусь в войну против Украины

Лукашенко заявляет о готовности помочь в восстановлении мира в Украине

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
купить тренажер на price.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА