Политика

18:22 26.04.2017

Лукашенко ждут в Украине с официальным визитом летом

Президент Украины Петр Порошенко пригласил президента Беларуси Александра Лукашенко посетить с официальным визитом Украину летом текущего года.

"Я хочу подтвердить, что я пригласил уважаемого господина президента посетить Украину летом этого года с официальным визитом, и я благодарю господина президента, что приглашение было принято", - сказал журналистам П.Порошенко после переговоров с А.Лукашенко в его резиденции "Припять" в Гомельской области в среду.

По его словам, соответствующие структуры двух государств уже готовятся к этому визиту.

ВАЖНОЕ

Руководитель ПАСЕ должен придерживается верховенства права и принципов организации, заявили в Киеве

Европарламент запустил процедуру лишения Марин Ле Пен парламентского иммунитета

Украина за три месяца ухудшила отношения с РФ, но сохранила положительную динамику с ЕС, США и Китаем

Нардепы предлагают определить правовой статус оккупированной территории и урегулировать вопрос возмещения убытков со стороны РФ

Порошенко: Лукашенко заверил, что никому не удастся втянуть Беларусь в войну против Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

Лукашенко пообещал направить белорусскую гумпомощь на Донбасс

Президенты Украины и Беларуси договорились о развитии сотрудничества между странами по различным направлениям

Еврокомиссия представила документ об основах социальных прав в ЕС

Кабмин создал комиссию по применению норм международного гуманитарного права в Украине во главе с Чернышом

Лукашенко заявляет о готовности помочь в восстановлении мира в Украине

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Джинсы женские
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА