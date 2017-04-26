Лукашенко ждут в Украине с официальным визитом летом

Президент Украины Петр Порошенко пригласил президента Беларуси Александра Лукашенко посетить с официальным визитом Украину летом текущего года.

"Я хочу подтвердить, что я пригласил уважаемого господина президента посетить Украину летом этого года с официальным визитом, и я благодарю господина президента, что приглашение было принято", - сказал журналистам П.Порошенко после переговоров с А.Лукашенко в его резиденции "Припять" в Гомельской области в среду.

По его словам, соответствующие структуры двух государств уже готовятся к этому визиту.