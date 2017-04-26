Политика

18:20 26.04.2017

Еврокомиссия представила документ об основах социальных прав в ЕС

Еврокомиссия представила в среду документ под названием "Европейская основа социальных прав", который призван гарантировать общий минимум социальных прав граждан ЕС.

В документе изложены 20 ключевых принципов и прав, которые должны обеспечить справедливые и хорошо функционирующие рынки труда и системы социального обеспечения на пространстве ЕС.

Этот законопроект, который, как ожидается, до конца года утвердят лидеры стран союза, предназначен прежде всего для еврозоны, но применим ко всем членам ЕС, желающим участвовать в его реализации.

"Я стремился поставить социальные приоритеты в центр работы по европейскому строительству, где они и должны находиться, - заявил в связи с этим инициатор документа, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. - Принятием Европейской основы социальных прав и первыми проектами, которые ее сопровождают, мы выполняем свои обещания и открываем новую главу".

Документ подтверждает права, которые уже закреплены законами ЕС и международно-правовыми нормами, и дополняет их с учетом новых реалий. Принципы и права структурированы по трем категориям: равенство возможностей и доступ на рынок труда, справедливые условия труда, социальная защита и демаргинализация.

Главное внимание уделено выполнению закрепленного в договорах о ЕС обещания построить конкурентоспособную социальную рыночную экономику при обеспечении полной занятости и социального прогресса. Сфера труда и общество в целом быстро меняются, открываются новые возможности и возникают новые проблемы, связанные с глобализацией, цифровой революцией, изменением структуры занятости и демографическими тенденциями.

Как отмечается в коммюнике Еврокомиссии, в ЕС созданы самые передовые в мире системы социального обеспечения, ЕС обладает передовым опытом социальных инноваций, но ему необходимо адаптироваться к беспрецедентным социальным вызовам.

Хотя экономические и социальные условия в Европе улучшились, а занятость никогда не была столь высокой, говорится далее в коммюнике, последствия кризиса последнего десятилетия по-прежнему глубоки: от длительной безработицы и безработицы среди молодежи до рисков бедности во многих частях ЕС.

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