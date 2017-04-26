Политика

17:28 26.04.2017

Руководитель ПАСЕ должен придерживается верховенства права и принципов организации, заявили в Киеве

Украинской стороне стоит бороться за то, чтобы Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) возглавил человек, который бы отстаивал принципы, нормы и ценности организации, считает спикер МИД Украины Марьяна Беца.

"Нам нужно бороться за то, чтобы организацию (ПАСЕ – ИФ) возглавляли люди, которые действительно представляют эту организацию, дорожат вопросами верховенства права и прав человека и которые действительно отстаивают принципы организации", - сказала она в эфире "Эспрессо.TV" в среду.

М.Беца также отметила, что нынешний глава ПАСЕ Педро Аграмунт не отстаивал принципы, нормы и ценности организации.

По ее словам, это касается не только вызвавший скандал визит в Сирию, а и инициативы П.Аграмунта по возвращению российской делегации в состав ПАСЕ.

"То, что сделала наша делегация и делает сейчас в рамках ПАСЕ, – очень важно. Потому что нам не нужен руководитель той или иной организации, которого Россия использует для дискредитации этого органа для того чтобы продвигать свои политические интересы в рамках ПАСЕ", - отметила представитель украинского МИД.

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