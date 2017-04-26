Украина за три месяца ухудшила отношения с РФ, но сохранила положительную динамику с ЕС, США и Китаем

Украина за период с января по март 2017 года сохранила положительную динамику в отношениях с США, ЕС и Китаем; на российском же направлении наблюдалось дальнейшее ухудшение, свидетельствуют результаты анализа "Аудит внешней политики Украины. Индекс отношений", подготовленного Институтом мировой политики в партнерстве с TRUMAN Agency.

Как сообщает в среду пресс-служба Института мировой политики, в исследовании рассмотрены ключевые изменения и тренды двусторонней повестки дня Украины с ЕС, США, Россией и Китаем. Каждое событие в сфере внешней политики оценивалось с точки зрения его позитивного или негативного влияния на динамику двусторонних отношений. По сумме баллов каждого из направлений формируется индекс отношений за прошедший квартал.

Так, по сумме баллов, отношения Украины и ЕС были оценены в +53 балла (-12 баллов относительно показателя за октябрь-декабрь 2016 года), с Китаем – в +27 баллов (рост на 2 балла относительно показателя за октябрь-декабрь 2016 года), с США – в +28 баллов (рост на 6 баллов), а отношения с Россией – в -61 балл (существенное ухудшение по сравнению с предыдущим кварталом, на -22 балла относительно показателя за октябрь-декабрь 2016 года).

По словам заместителя директора Института мировой политики Сергея Солодкого, последние три месяца украинско-российские отношения были перенасыщенными разного рода спецоперациями. Количество заявлений о спецоперации растет пропорционально падению уровня экономической, политической или любой другой сотрудничества.

Отношения между Украиной и США были сфокусированы вокруг усилий по налаживанию контактов с администрацией американского президента Дональда Трампа, чтобы сделать США союзником Украины, или, по крайней мере, ее активным партнером в противостоянии российской агрессии. При этом отмечается, что более скептична к России политика Белого дома не превращает эту американскую администрацию автоматически в проукраинскую.

По направлению Украина-ЕС, согласно анализу первые три месяца 2017 года были взаимовыгодными и для Украины, и для ЕС. Диалог между Брюсселем и Киевом был достаточно предсказуемым и не слишком политизированным, переведя сотрудничество в основном на технический уровень. Основные темы двусторонней повестки дня – борьба с коррупцией и реформа судебной системы Украины.

Вместе с тем, как отмечается, серьезный ущерб отношениям между Украиной и ЕС нанесла непоследовательность Киева в выборе аудитора для Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и принятие поправок к закону об электронных декларациях. Оба вопроса вызвали негативную реакцию в ЕС на разных уровнях, ведь их интерпретируют как шаг назад в борьбе с коррупцией.

Спецтемой выпуска стал анализ развития отечественной оборонной промышленности. В исследовании указывается, что российская агрессия была главным стимулятором для развития оборонной промышленности в Украине, прорыв в этой сфере невозможен без создания внутренних условий для более эффективного использования всех имеющихся ресурсов и возможностей.

Важной также остается международная поддержка, особенно реализация совместных проектов с иностранными партнерами, сказано в анализе.

Общая оценка направления – это сумма баллов критериев, характеризующих данное направление в течение отчетного периода. Экспертная группа берет за основу методологию BISS, который разработал четкую шкалу оценки событий во внешней политике.