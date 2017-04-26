Кабмин создал комиссию по применению норм международного гуманитарного права в Украине во главе с Чернышом

Кабинет министров Украины создал межведомственную комиссию по вопросам применения и реализации норм международного гуманитарного права в Украине во главе с министром по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадимом Чернышом.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман зачитал данное постановление среди принятых правительством без обсуждения.

В комиссию входят также представители международных гуманитарных организаций.

Согласно положению, комиссия является совещательным органом при Кабмине, который работает в сфере содействия обеспечению реализации международно-правовых обязательств Украины, которые возникают из Женевских конвенций о защите жертв войны от 12 августа 1949 год и других международных договоров по вопросам гуманитарного права.

Комиссия должна проводить анализ законодательства Украины на предмет его соответствия нормам международных договоров в сфере гуманитарного права и принимать участие в анализе проектов нормативно-правовых актов в данной сфере.

Также комиссия содействует распространению информации о нормах международного гуманитарного права и обязательности их соблюдения.