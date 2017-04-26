Политика

12:48 26.04.2017

Лукашенко заявляет о готовности помочь в восстановлении мира в Украине

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет, что готов сделать всё для того, чтобы помочь восстановить мир в Украине.

"Украинцы никогда для белорусов не были чужими людьми, нравится это кому-то или не нравится в Украине, а может, и в Беларуси. Но мы родные люди, мы всегда жили вместе, особенно на этой территории. Кто нас может разделить? Никто", - сказал А.Лукашенко журналистам во время посещения ЧАЭС вместе с президентом Украины Петром Порошенко в среду.

Он отметил, что белорусский народ и руководство Беларуси поддерживают восстановление мира в Украине.

"Мы будем работать только во имя мира. У нас нет другой цели. И это не только моя позиция, это позиция всего белорусского народа. Нам как можно быстрее нужно прекратить эти междоусобные драчки (войны), прекратить выяснять отношения с оружием", - сказал президент Беларуси.

"Будьте уверены, Петр Алексеевич (Порошенко), весь украинский народ: мы будем работать, что и делаем сейчас, в том числе по вашей просьбе. Вы меня не сможете сегодня упрекнуть, что я не выполнил хотя бы одну вашу просьбу в международном отношении, в контактах между нами, в работе контактной группы… Скажите, что мы еще можем сделать, на что, конечно, мы можем быть способны, во имя мира и дружбы наших народов, и мы обязательно это сделаем", - заверил А.Лукашенко.

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