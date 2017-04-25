Лутковская готова участвовать в верификации заложников, но начало этого процесса пока откладывается

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская заявила, что готова присоединиться к началу процесса верификации заложников, но он откладывается по независимым от нее причинам.

"По состоянию на сегодняшний день этот процесс не начался по независимым от нас причинам, я жду следующего заседания в Минске, которое должно состояться в ближайшее время (26 апреля – ИФ), и как только будет дана соответствующая команда, мы готовы включиться в этот процесс", - сказала она журналистам во вторник в Киеве.

По словам В.Лутковской, офис омбудсмена ждет политических договоренностей на переговорах в Минске и сразу же будет выполнять соответствующие поручения.

"Это политические переговоры, в которых мы не принимаем активного участия, мы лишь выполняем поручения, которые получаем от минских переговоров", - указала она.

Как сообщалось, 12 апреля в рамках заседания Трехсторонней контактной группы была достигнута договоренность о том, что В.Лутковская примет участие в работе над верификацией списков заложников.

Позднее первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко сообщила, что представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) 18 апреля отказались от начала процедуры верификации списков заложников.