Вопрос введения миротворческой миссии на Донбассе становится актуальнее после подрыва машины СММ ОБСЕ - И.Геращенко

После подрыва машины Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на неподконтрольной Украине территории Луганской области, инициатива о миротворческой миссии на Донбассе становится более актуальной, считает первый заместитель председателя Верховной Рады Украины, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины Ирина Геращенко.

"Инициатива Украины о миротворческой миссии становится все более очевидной и актуальной. Они уже машины с невооруженными наблюдателями начали взрывать, без миротворческой миссии боевики просто затерроризируют оккупированные территории и их жителей", - написал И.Геращенко на своей странице в социальной сети Фейсбук.

По ее мнению, "все международные организации должны давить на Российскую Федерацию и контролируемых ею главарей ОРДЛО с требованием полного расследования, допуска миссии СММ ОБСЕ ко всей оккупированной территории, и к границе", которую сейчас контролирует РФ и поддерживаемые Москвой боевики.

Как сообщалось, 23 апреля около 10:17 в районе н.п.Пришиб Луганской области (ОРЛО) подорвался, предположительно на мине, автомобиль СММ ОБСЕ. По информации украинской стороны Совместного центра по контролю и координации (СЦКК), в указанное время по данным дежурных смен режим прекращения огня придерживался как с украинской стороны так и со стороны НВФ ОРЛО.

Министр иностранных дел Австрии, председатель ОБСЕ Себастьян Курц сообщил, что в результате наезда на мину патрулем СММ ОБСЕ на Донбассе погиб один сотрудник Миссии и еще один получил ранения. По его словам, это происшествие нуждается в проведении тщательного расследования и привлечения к ответственности виновных.

Позже в пресс-службе СММ ОБСЕ уточнили, что при подрыве автомобиля СММ один сотрудник Миссии погиб, а двое его коллег были доставлены на обследование в медицинское учреждение.

При этом ряд СМИ со ссылкой на боевиков сообщают о ранении трех работников СММ ОБСЕ. Также сообщается, что при подрыве автомобиля миссии ОБСЕ погиб гражданин США, а ранения получили граждане Германии.

Пришиб - село, относится к Славяносербскому району Луганской области Украины. Де факто — с 2014 года населённый пункт контролируется "ЛНР". Село расположено на правом берегу реки Северский Донец. К северу от населённого пункта, по руслу Северского Донца, проходит линия разграничения сторон.