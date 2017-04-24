Политика

10:36 24.04.2017

Чехия призвала гарантировать безопасность наблюдателей миссии СММ ОБСЕ на Донбассе – МИД

Министерство иностранных дел Чешской Республики, чей гражданин был ранен в результате инцидента в н.п.Пришиб Луганской области (подконтрольный ОРЛО), где накануне подорвался, предположительно на мине, автомобиль патруля Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, призвало все стороны гарантировать безопасность наблюдателей миссии на Донбассе.

"МИД выражает глубокое сожаление относительно инцидента на Донбассе, во время которого автомобиль патруля специальной Мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине взорвался после наезда на мину. … Чешская Республика призывает все стороны конфликта обеспечить безопасность наблюдателей миссии, а также полный и беспрепятственный доступ ко всей территории Украины", - говорится в сообщении пресс-службы МИД Чехии, распространенном на сайте в понедельник.

Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что в результате инцидента один американский наблюдатель погиб, а двое других, в том числе гражданин Чехии, были доставлены в больницу.

В МИД подчеркнули, что Чешская Республика полностью поддерживает миссию ОБСЕ в Украине.

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