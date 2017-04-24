Политика

10:21 24.04.2017

Макрон получил 23,75% голосов в I туре выборов президента Франции, Ле Пен 21,53% - окончательные данные

Кандидат в президенты Франции от движения "Вперед" Эмманюэль Макрон набрал 23,75% голосов в первом туре выборов главы государства, свидетельствуют итоговые данные МВД страны.

Второе место заняла кандидат ультраправых Марин Ле Пен, заручившаяся поддержкой 21,53% голосов.

Таким образом, эти два кандидата проходят во второй тур выборов президента.

На третьем месте - кандидат от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон (19,91%), на четвертом - Жан-Люк Меланшон (движение "Непокоренная Франция", 19,64%). Пятое место занял кандидат от социалистов Бенуа Амон с 6,35% голосов.

Согласно окончательным данным МВД Франции, явка избирателей в первом туре президентских выборов президента страны составила 78,69%.

Второй тур выборов во Франции намечен на 7 мая.

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