Санкции в отношении РФ не являются политикой сами по себе, они один из инструментов для прекращения украинского конфликта - Могерини

Возврат к хорошим отношениям ЕС-РФ связан с прекращением конфликта на востоке Украины

Санкции - это один из инструментов, которые Европейский Союз использует для завершения конфликта на востоке Украины, заявила в интервью "Интерфаксу" глава дипломатии ЕС Федерика Могерини по случаю своего первого в этом качестве визита в РФ после вступления в должность в 2014 году.

"Санкции не являются политикой сами по себе, они связаны с незаконной аннексией Крыма и конфликтом в восточной части Украины. Мы повторяем снова и снова, что, когда Минские соглашения будут полностью выполнены, соответствующие санкции будут сняты", - объяснила высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности и обороны, заместитель председателя Европейской комиссии.

"Все решения, которые мы приняли по вопросу санкций, были приняты единогласно. И это единство подтверждается на регулярной основе, так как санкции пересматриваются для принятия решения об их продлении обычно каждые шесть или 12 месяцев", - продолжила Ф.Могерини.

"Вместе с тем, мы не имеем своей целью продлевать санкции "бесконечно". Наша цель - увидеть разрешение конфликта в восточной части Украины при полном выполнении Минских соглашений. Как я сказала, санкции сами по себе являются не политикой, но одним из инструментов, который Европейский Союз, вместе со многими партнерами в мире, использует для достижения завершения конфликта в восточной части Украины", - заявила глава дипломатии ЕС.

По ее словам, Евросоюза предельно ясная позиция в том, что касается отношений и взаимодействия с Россией.

"Возврат к хорошим отношениям не только возможен, но и желателен, и связан с разрешением конфликта в восточной части Украины - полным выполнением Минских соглашений", - отметила она.

"В то же время, - считает Ф.Могерини, - наши разногласия не помешали нам - и не должны мешать - сотрудничать по вопросам, где, как мы считаем, сотрудничество может быть полезным и взаимовыгодным: необходимость противодействовать терроризму, борьба с изменением климата, большее взаимодействие в сфере образования и исследований, а также приграничное и региональное сотрудничество".

При этом она подчеркнула, что "также необходимо увидеть конкретные, конструктивные шаги со стороны России в том, что касается протекционистских торговых мер, в том числе в сельскохозяйственном и продовольственном секторах". По ее мнению, важно вести "содержательные, продуктивные обсуждения, которые могут привести к взаимовыгодным решениям".

"Вопросы, где у нас есть разногласия, хорошо известны, но наши каналы коммуникации всегда остаются открытыми. Поддерживается постоянный контакт на всех уровнях по всем вопросам, которые являются приоритетными для обеих сторон", - пояснила глава дипломатии ЕС.

Она продолжила: "Вот только некоторые из них: положить конец разрушительной войне в Сирии, кризису в Ливии, конфликту в восточной части Украины, конфликту между Израилем и Палестиной, выполнение договоренности по ядерной программе Ирана, обеспечение мира в Афганистане, денуклеаризация Корейского полуострова и борьба с терроризмом. Нет ни одной глобальной силы, которая бы могла решить любую из этих задач в одиночку. Без сотрудничества между нами нестабильность продолжится и будет распространяться".

Высокий представитель ЕС указала на то, что отношения ЕС с Россией "не такие, какими они были раньше, и не такие, какими бы мы хотели их видеть".

"Но Европейский Союз по-прежнему является важным торговым партнером Российской Федерации, важным источником прямых иностранных инвестиций, а студенты из России являются главными получателями грантов программы Erasmus+ на обучение в университетах стран ЕС. И это только некоторые сферы, где наши связи остаются важными для обеих сторон", - напомнила Ф.Могерини.

"Таким образом, мой визит в Москву показывает, что является крайне важным для меня, для Европейского Союза: в современном мире необходимо быть откровенным по вопросам, где есть разногласия, создавать пространство для взаимодействия и сотрудничества и искать общие решения, там и когда наши интересы совпадают", - заявила глава дипломатии ЕС.