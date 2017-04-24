Киев готовит визиты в Грузию президента Украины, премьер-министра и спикера Рады

Министр иностранных дел Павел Климкин, находясь с официальным визитом в Грузии, провел встречи с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили, премьер-министром Георгием Квирикашвили, главой парламента Ираклием Кобахидзе, сообщает пресс-центр МИД Украины в пятницу.

"В планах двусторонней повестки дня находится подготовка визитов в Грузию президента Украины Петра Порошенко, премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и председателя Верховной Рады Украины Андрея Парубия", - говорится в сообщении.

В ходе беседы П.Климкина с представителями властей Грузии с обеих сторон была подтверждена готовность развивать дружеские и стратегически важные грузинско-украинские отношения не только на двустороннем уровне, но и поддерживать их на международной арене.

Важным аспектом переговоров стало решительное осуждение агрессии РФ против Украины и Грузии. "Как подтвердили встречи, вопросы государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и Грузии являются для обеих стран бескомпромиссными", - подчеркивают в ведомстве.

Стороны, в частности, отметили интенсивность и конструктивную настроенность взаимоотношений между государствами, свидетельством чего стали недавний визит в Украину премьер-министра Грузии Г.Квирикашвили и девятое заседание Совместной межправительственной украинско-грузинской комиссии по вопросам экономического сотрудничества.