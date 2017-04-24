Политика

09:32 24.04.2017

Киев готовит визиты в Грузию президента Украины, премьер-министра и спикера Рады

Министр иностранных дел Павел Климкин, находясь с официальным визитом в Грузии, провел встречи с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили, премьер-министром Георгием Квирикашвили, главой парламента Ираклием Кобахидзе, сообщает пресс-центр МИД Украины в пятницу.

"В планах двусторонней повестки дня находится подготовка визитов в Грузию президента Украины Петра Порошенко, премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и председателя Верховной Рады Украины Андрея Парубия", - говорится в сообщении.

В ходе беседы П.Климкина с представителями властей Грузии с обеих сторон была подтверждена готовность развивать дружеские и стратегически важные грузинско-украинские отношения не только на двустороннем уровне, но и поддерживать их на международной арене.

Важным аспектом переговоров стало решительное осуждение агрессии РФ против Украины и Грузии. "Как подтвердили встречи, вопросы государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и Грузии являются для обеих стран бескомпромиссными", - подчеркивают в ведомстве.

Стороны, в частности, отметили интенсивность и конструктивную настроенность взаимоотношений между государствами, свидетельством чего стали недавний визит в Украину премьер-министра Грузии Г.Квирикашвили и девятое заседание Совместной межправительственной украинско-грузинской комиссии по вопросам экономического сотрудничества.

ВАЖНОЕ

Макрон получил 23,75% голосов в I туре выборов президента Франции, Ле Пен 21,53% - окончательные данные

Санкции в отношении РФ не являются политикой сами по себе, они один из инструментов для прекращения украинского конфликта - Могерини

Макрон и Ле Пен вышли в лидеры на выборах президента Франции

Партия "Основа" начала региональный тур

"Народный фронт" просит Генпрокуратуру проверить "контакты" НАБУ с судьями и настаивает на аудите Бюро - заявление

ПОСЛЕДНЕЕ

Чехия призвала гарантировать безопасность наблюдателей миссии СММ ОБСЕ на Донбассе – МИД

В Вашингтоне призвали Москву повлиять на боевиков ОРДЛО, чтобы они сделали первый шаг к восстановлению мира в Украине

Генсек ОБСЕ проведет в Москве переговоры с Лавровым

Тиллерсон заявил Лаврову, что поддерживает существующий механизм расследования ОЗХО

Климкин посетит Литву 24 апреля

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
услуги в Украине
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА